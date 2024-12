Calciomercato.it - Tomori alla Juve, quanti problemi per Giuntoli: la situazione

Il difensore inglese è in uscita dal Milan e i bianconeri hanno fiutato un nuovo affare con i rivali, ma la questione è più intricata rispetto a KaluluUltimo turno di campionato del 2024 che fa da antipasto all’apertura del mercato di gennaio, in Serie A già abbastanza caldo. In primis per la questione Danilo: su Calciomercato.it vi abbiamo raccontato in questi minuti di come il brasiliano e lantus siano ai ferri corti. Il calciatore vuole lasciare i bianconeri gratis e firmare subito con il Napoli di Antonio Conte, che dal canto suo non ha intenzione di sborsare nulla per il suo cartellino. L’interesse di tutti è quello di chiudere in fretta, magari anche già prima della Supercoppa per cui Danilo rischia di non essere convocato.Fikayo(LaPresse) – calciomercato.itThiago Motta ha dribblato totalmente la questione, madovrà necessariamente far arrivare al suo allenatore a questo punto non meno di due difensori viste le assenze già tostissime da digerire di Bremer e Cabal.