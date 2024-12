Movieplayer.it - The Batman 2: il ritardo potrebbe essere dovuto all'integrazione nel DCU?

Leggi su Movieplayer.it

James Gunn conferma il rinvio e spiega i motivi, ma nuove voci suggeriscono una connessione con il nuovo DC Universe. Recentemente è arrivata una pessima notizia per i fan del Cavaliere Oscuro: The2 è stato posticipato a ottobre 2027, un intero anno dopo la data di uscita originaria. La notizia è stata accompagnata, poche ore dopo, dal primo aggiornamento ufficiale di Andy Muschietti sul suo The Brave and the Bold, il film suambientato nel nuovo. James Gunn ha confermato ildi The2 con Robert Pattinson in un post su Threads, spiegando che la causa del rinvio è molto semplice: la sceneggiatura del film non è ancora completa. Considerato il ciclo di produzione .