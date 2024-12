Quotidiano.net - Straniere, lavoratrici e appassionate di calcio

Le liti negli spogliatoi, la competizione, la gioia della vittoria ma il loro campionato del mondo è ben diverso da quello degli stramilionari calciatori. La sfida di Las Leonas, le leonesse, sa di riscatto sociale, di evasione dalle pesanti condizioni di vita, di tempo ritagliato per se stesse. Sono arrivate in Italia, spesso in modi pericolosi, e una volta qui assistono gli anziani, tengono le case in ordine, accompagnano i figli degli altri a scuola o allo sport, sono colf, caregiver, babysitter e hanno parenti lontani, figli e genitori da mantenere con il loro lavoro. È un mondo di donne a parte, fatto di fatica, solitudine, abnegazione. Ispirata al documentario Las Leonas, prodotto dalla Sacher Film di Nanni Moretti con Rai Cinema, presentato a Venezia alle Giornate degli autori 2022, arriva ora una docuserie dalle stesse autrici Isabel Achaval e Chiara Bondì, in onda oggi e sabato 4 gennaio su Raitre alle 15 e su RaiPlay.