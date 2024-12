Sci di Fondo, Pellegrino sfiora la finale nella prima tappa del Tour de Ski

Leggi su Ilfaroonline.it

Dobbiaco, 28 dicembre 2024 – E’ stato eliminato in semiFedericoSprint delladelde Ski, in svolgimento a Dobbiaco. L’Azzurro,sua gara numero 300, è arrivato a un soffio dallae per soli sei centesimi.La gara è stata vinta dal campione norvegese Johannes Hoesflot Klaebo.“Sono abbastanza soddisfatto – ha commentato Federicoa fine giornata, come prosegue fisi.org – per poco non sono riuscito ad arrivare inper giocarmi le mie chance di podio. Ma non era affatto scontato arrivare così avanti con questa tipologia di neve e con tanti atleti, soprattutto i giovani, più esplosivi e difficile da batterci. Essere stato della partita è un ottimo segnale: ho fatto un’ottima qualifica ed un quarto ditanto tirato. In semiho provato a stare più coperto e per poco non ho centrato il passaggio del turno.