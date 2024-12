Napolipiu.com - Romano: “La Juve ha messo Danilo sul mercato. Dove potrebbe andare”

: “Lahasul”">Il capitano bianconero non rientra più nei piani del club: la decisione è stata già comunicata al giocatore. Il Napoli alla finestra per gennaio.Colpo di scena in casantus: il capitanoè statoufficialmente sul. Una decisione importante quella presa dal club bianconero, che ha già comunicato al difensore brasiliano che non fa più parte dei piani societari a partire dalla prossima sessione di.Secondo l’esperto diFabrizio, il giocatore e il suo entourage sono stati immediatamente informati della situazione. Una scelta che rientra nella strategia dellantus di ringiovanire la rosa, con il brasiliano che è ormai uscito dai radar del tecnico Motta, il quale preferirebbe puntare su altri profili.