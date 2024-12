Renzi a La Russa | Camerata si abitui a rispettare VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

“Lei,La, deve abituarsi ale opposizioni in questa aula”. “E lei deve abituarsi ad avere la cortesia di non sfuggire la verità”. E’ il botta e risposta fra Matteoe Ignazio Laall’interno del Senato nel giorno dell’approvazione della manovra finanziaria per il 2025.“Pensavo di averle fatto un complimento”, incalzae aggiunge sul rumore in aula: “Il presidente non avverte i rumori, è tipico dell’età che avanza.”.Il motivo, dal punto di vista del senatore di opposizione, è la “norma ad personam” inserita nel testo contro di lui, che vieta a parlamentari di ricevere compensi da stati extra Ue. I toni sono saliti man mano che l’aula rumoreggiava e dopo la richiesta dial presidente del Senato, di avere più silenzio, la polemica è esplosa.