Pronti? Via! Tutte le date regione per regione dei saldi invernali 2025

Uno dei momenti più attesi dell’anno, quello dei: il periodo di maggior acquisto, da sempre occasione per rinnovare guardaroba e non solo. Confcommercio ha reso noto il calendario dell’inizioper, con annesse regole. Rispetto agli scorsi anni, sono state anticipate le promozioni. Infatti, la data ufficiale di inizio è sabato 4 gennaio, con alcune variazioni da, e la durata massima è fissata a 60 giorni. Uscito il calendarioperdeiFotogramma dal film “I love shopping”. La sciarpa verde.Abruzzo: dal 4 gennaio, per 60 giorni, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno;Basilicata: dal 4 gennaio al primo marzo, con divieto delle vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio;Calabria: dal 4 gennaio, per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio;Campania: dal 4 gennaio, per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio;Emilia Romagna: dal 4 gennaio al 4 marzo, per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio;Friuli Venezia Giulia: dal 4 gennaio al 31 marzocon possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno;Lazio: dal 4 gennaio, per 6 settimane, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio;Liguria: dal 4 gennaio al 17 febbraio, per 45 giorni, con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio;Lombardia: dal 4 gennaio, per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio;Marche: dal 4 gennaio al primo marzo, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio;Molise: dal 4 gennaio, per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo della data inizio;Piemonte: dal 4 gennaio, per 8 settimane, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio;Puglia: dal 4 gennaio al 28 febbraio, con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio;Sardegna: dal 4 gennaio, per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio;Sicilia: dal 4 gennaio al 15 febbraio, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno;Toscana: dal 4 gennaio, per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio;Umbria: dal 4 gennaio, per 60 giorni, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno;Valle d’Aosta: dal 2 gennaio al 31 marzo, con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio;Veneto: dal 4 gennaio al 28 febbraio, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio;Trento e provincia: dal 4 gennaio al 4 marzo, per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i