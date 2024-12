Laspunta.it - Pomezia, a capodanno fontane di luce in piazza Indipendenza, al posto dei fuochi d’artificio.

Leggi su Laspunta.it

Il Comune dicompie una scelta diversa quest’anno per festeggiare l’inizio del nuovo anno in.Il Sindaco di, Veronica Felici “Passato il Natale, ci apprestiamo a vivere la festività dele per l’occasione il Comune diha fatto una scelta virtuosa – dichiara il Sindaco Veronica Felici- quella di festeggiare l’inizio del 2025 incondisulla Torre Civica, aldei consuetio quelli che comunemente vengono chiamati “botti” o “petardi”.Una scelta – prosegue il Primo Cittadino- nel rispetto della salute psicofisica di chi, da questi artifizi, può essere spaventato e addirittura traumatizzato. Soprattutto bambini e animali.Il divertimento di alcuni – che dura qualche secondo – non deve diventare un danno permanentemente per molti.