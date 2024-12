Sport.quotidiano.net - Napoli-Venezia, probabili formazioni e orari tv. Sugli esterni la coppia Kvara-Neres

, 28 dicembre 2024 - Vincere per concludere bene l'anno solare e, chissà, magari anche per provare a tornare in vetta alla classifica, risultati altrui e asterischi pendenti in classifica permettendo: il 2024 delsi chiuderà al Maradona, dove domenica 29 dicembre alle 15 si presenterà il, che dal canto suo proverà invece a infastidire la big di turno come già fatto contro Inter e Juventus. Le(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay;, Lukaku,tskhelia. Allenatore: Conte(3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francescoo e dove vederein tv e streaming(fischio d'inizio alle 15) sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn, la cui app è visibile anche su PlayStation, XBox, Google Chromecast, Amazon Firestick Tv e TimVision Box.