Napoli Conte | Non firmo per un posto in Champions

Tempo di lettura: < 1 minuto“Firmare oggi per un quartoa fine stagione? Non mi piace firmare per traguardi minimi. Ognuno sa quali sono i propri obiettivi e da dove si sta partendo ma non firmerei mai per un traguardo minimo”. Lo ha detto il tecnico delAnonioalla vigilia del match contro il Venezia. “Noi dobbiamo continuare – ha spiegato– a fare quello che facciamo, sapendo che abbiamo fatto 38 punti finora, che sono tanti considerando il punto della nostra partenza e ora vogliamo confermarci, continuando a migliorare. Ma sappiamo che si fa solo lavorando con serietà, voglia e abnegazione, sapendo che facciamo cose positive ma possiamo migliorare”. Sull’ultimo match del 2024, in programma domaniha detto: “Spero di chiudere l’anno regalando gioia ai tifosi e a noi stessi, per festeggiare bene l’ultimo dell’anno.