Mosca | pace con Kievora nessuna strada

16.30 "Nessun percorso per un processo diin Ucraina è ancora in vista,a causa della posizione del regime di Kiev".Così il portavoce del Cremlino, Peskov. Il presidente Putin non ha in programma contatti sulla crisi ucraina nei primi giorni di gennaio, aggiunge Peskov. "Parecchi" paesi hanno una posizione neutrale e dialogano sia consia con Kiev.Per questo potrebbero diventare "una piattaforma pei colloqui tra Russia e Ucraina. La Slovacchia non è l'unica opzione". Il Paese si era offerto per ospitare i negoziati.