Missili russi, componenti occidentali. Ecco di cosa ha bisogno l’Oreshnik

Poche settimane fa il Cremlino ha voluto flettere i muscoli, impiegando per la prima volta il missile “Oreshnik” (lemma russo per “Albero di nocciole”) per colpire i sistemi di infrastruttura energetica nei pressi della cittadina ucraina di Dnipro. Dopo il lancio lo stesso presidente russo Vladimir Putin ha decantato le lodi del nuovo sistema, minacciando di utilizzarlo per colpire “le strutture militari di quei Paesi che permettono alle loro armi di essere usate contro le nostre strutture. In caso di escalation di azioni aggressive, risponderemo in modo altrettanto deciso e simmetrico”. Ma così come molte altre armi, e specialmente quelle più tecnologicamente sofisticate, l’albero di nocciole potrebbe essere dipendente da materiale di fabbricazione occidentale per il suo effettivo funzionamento.