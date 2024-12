Pianetamilan.it - Milan-Roma, Fonseca e il suo passato giallorosso: ecco com’era andato

Domani sera, alle ore 20:45, ildi Pauloaffronterà ladi Claudio Ranieri in occasione della 18a giornata della Serie A 2024/2025. Sarà una partita speciale per l'allenatore dei rossoneri, visto che inè stato allenatore dei giallorossi.è stato allenatore dellaper due stagioni: 2019/2020 e 2020/2021. Divenne allenatorenel giugno del 2019 ed al suo debutto sulla nuova panchina pareggiò 3-3 contro il Genoa. Il suo debutto europeo sulla panchina della, risalente al 19 settembre di quell'anno, andò molto bene: prima giornata di Europa League e 4-0 ai danni dell'Istanbul Ba?ak?ehir. Nel mese di ottobre, al termine del match contro il Cagliari, riceve la sua prima espulsione in Serie A. La sua prima stagione con lasi concluse col 5° posto in campionato, arrivò ai quarti di finale di Coppa Italia ed agli ottavi di Europa League.