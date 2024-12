Anteprima24.it - Mezzo spalaneve in fiamme, i Vigili del Fuoco limitano i danni

Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri 27 dicembre, la squadra deideldel distaccamento di Lioni è intervenuta nel territorio del comune di Sant’Andrea Di Conza in via Delle Maggiaiole, per un incendio che ha interessato unin transito.L’autista durante il rientro nel parcheggio si è accorto della fuoriuscita di fumo edal vano motore, e ha chiamato la sala operativa del Comando di via Zigarelli.Idelhanno spento lelimitando isolo alla parte anteriore del pesante auto, e per il conducente per fortuna nessuna conseguenza tranne un comprensibile spavento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione che hanno effettuato i rilievi dell’accaduto. L'articoloin, idelproviene da Anteprima24.