Maxi evasione a Livorno | fatture false per oltre un milione e mezzo

Leggi su Corrieretoscano.it

perunperun, la Guardia di Finanza diha scoperto un’fiscale nel settore dei materiali elettrici ed elettronici, con un giro didi1,5 milioni di euro. Il titolare della società, operante nel settore nel settore dei materiali elettrici ed elettronici, “che già ad un primo screening patrimoniale risultava non in linea con i servizi forniti e la situazione contabile e commerciale”, è stato denunciato per il reato di dichiarazione fiscale fraudolenta mediante uso di.Come illustra la Guardia di Finanza, alcuni fornitori risultavano essere delle cosiddette cartiere, ossia società che emettono solo sulla carta delle, senza che in realtà ci sia stata alcuna effettiva fornitura di beni/servizi; ciò al fine di abbattere il risultato economico, e quindi far pagare meno tasse, al soggetto che utilizza leper operazioni inesistenti.