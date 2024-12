Gamberorosso.it - Mangiare da Rosanna, regina marchigiana della pasta fatta in casa

Si chiama, si trova a Grottazzolina, sulle colline tra l’Adriatico e i Monti Sibillini, ed è uno dei migliori locali nella provincia di Fermo. Se questo non vi basta sappiate che è un home restaurant di solida cucina di tradizione e territorio, che raggiunge livelli qualitativi da “fine dining”, come si dice oggi, ma a prezzi poco più di trattoria. Praticamente il massimo.La-ristorante diMarziali ha aperto il suo locale nella propriaall’inizio dell’estate 2021 e la fama delle sue olive all’ascolana e delle paste fatte in, degli ottimi piatti di pesce fresco di paranza locale si è diffusa oltre i confini regionali, tant’è che nell’arco di 3 anni sono passati nel suo home rastaurant nomi noti dello spettacolo e dello sport come Orietta Berti, Paolo Crepet, Dario Vergassola, Mario Balotelli, Andrea "Zorro" Zorzi.