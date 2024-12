Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2024 in DIRETTA: Monney guida a sorpresa, Casse ai piedi del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.0012.49 Ventisettesimo posto per Negomir.12.48 L’airbag di Marco Odermatt si è aperto durante la prova. Nonostante ciò l’elvetico è arrivato al traguardo con un tempo competitivo che gli vale la quinta posizione provvisoria.World Cup leader Marco Odermatt’s vest prematurely inflates as his search for a first Downhill win incontinues. #fisalpine pic.twitter.com/fhjjAQrFCm— Eurosport (@eurosport) December 28,12.47 Read chiude ventitreesimo a 2.99.12.46 Questi i prossimi atleti in gara:32 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic33 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli34 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic35 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic36 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head37 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer38 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic39 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head40 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon41 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon42 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic43 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head44 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer45 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic46 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol47 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol48 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle49 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic50 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Atomic51 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon52 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol53 512362 TORRENT Christophe 1999 SUI Rossignol54 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer55 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head56 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic57 390041 LUIK Juhan 1997 EST58 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Atomic12.