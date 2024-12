Ilgiorno.it - La nuova casa di AutAcademy. In via Piave ci si prepara al futuro

Dopo la Scuola agraria e “Out of the box“, il negozio temporaneo in via Carlo Alberto,trova la suadefinitiva in via10. Qui, in uno spazio di circa 200 metri quadrati, tutto è pronto per sviluppare le potenzialità dei ragazzi con autismo e aiutarli a inserirsi nel mondo del lavoro. Trasformata da pochi mesi in srl Impresa sociale autofinanziata, tiene qui i corsi di informatica, percorsi artistici per mosaicisti, cucina e sartoria. Mentre in un terreno tra Sovico e Macherio si terranno i corsi di giardinaggio “Il giardino del benessere“, con un agronomo. Ogni materia è insegnata da professionisti del settore. Con il designer Stefano Rossetti i ragazzi hanno realizzato oggetti natalizi per regali aziendali e presto realizzeranno lapavimentazione per arredo urbano in via Campini, anche con l’aiuto della mosaicista e maestra di mosaico Barbara Chiaruttini.