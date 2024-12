Metropolitanmagazine.it - La fine di un’era? Donatella Versace potrebbe non essere più direttore creativo del brand

Per ora sono solo rumors, ma ciò che è certo è che la controllante diCapri holdings avrebbe affidato a Barclays una possibile vendita della maison tra le più importanti al mondo. E questo comporterebbe l’esclusione di, il cui contratto è in scadenza a febbraio (subito dopo il prossimo show): Capri holdingsnon rinnovarlo. Al suo posto (ma sono, ancora, solo voci di corridoio)esserci Dario Vitale, ex Miu Miu.Il posto didiin crisi? A riportare le informazioni in merito è un articolo di Wwd. Che esprime dubbi sul fatto che l’iconicasi veda il contratto rinnovato da Capri holdings. Niente di personale, pare: il gruppo starebbe lavorando con Barclays per venderee Jimmy Choo. Intanto, si concentra su importanti cambiamenti in Michael Kors, dando vita a ulteriori rumors, come il possibile arrivo di Dario Vitale.