Serieanews.com - Juve, il “no” è categorico: nuova svolta, ora cambia tutto

Leggi su Serieanews.com

, ecco il “no” sul mercato che spiazza tutti: ecco cosa accade oraNel corso delle ultime settimane, lantus ha messo sotto osservazione il mercato degli attaccanti, alla ricerca di un centravanti che possa dare il giusto supporto a Dusan Vlahovic, unico vero punto di riferimento in attacco., il “no” è, ora– SerieanewsNonostante il talento del serbo, il reparto offensivo bianconero fatica a decollare, e l’assenza di alternative convincenti rischia di diventare un problema serio, sopratin vista della seconda parte della stagione. I tifosi della Vecchia Signora sanno bene che l’attacco necessita di un rinforzo, e le indiscrezioni di mercato suggeriscono che la dirigenza bianconera stia facendo i conti con un mercato difficile, ma non per questo meno ambizioso.