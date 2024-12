In doccia come Adamo scatta la censurata Toglie il costume e si lava nudo la regia del Grande Fratello corre ai ripari

Leggi su Caffeinamagazine.it

La puntata del2024, prevista per lunedì 30 dicembre, non si limiterà a celebrare l’arrivo dell’ultimo dell’anno, ma riserverà anche momenti intensi e carichi di emozioni per i connti. Al centro dell’attenzione ci sarà sicuramente la crescente distanza tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che dopo la decisione di lui di porre fine alla loro relazione, sembrano ormai separarsi non solo fisicamente, ma anche emotivamente. Entrambi sono visibilmente provati, piangono e ammettono di sentire la mancanza dell’altro, con Lorenzo che, tuttavia, sembra essere frenato dalle sue paure legate al passato. D’altro canto, Shaila appare sempre più delusa e fatica a riconoscere il ragazzo di cui si era innamorata. In attesa della nuova puntata, è interessante ricordare che nel corso delsi sono verificati diversi incidenti, tra cui uno raccontato da un ex connte del GF Vip 7.