Inter-news.it - Il Parma vince in extremis: Monza subisce la controrimonta in 10 uomini

Leggi su Inter-news.it

Ilsupera ilcon il punteggio di 2-1: a segno Hernani, su calcio di rigore, Pedro Pereira e Lautaro Valenti. Brianzoli in 10 a causa dell’espulsione per somma di ammonizioni diretta nei riguardi di Pablo Marì.LA VITTORIA – Ilospita ilin quella che è la prima gara di Salvatore Bocchetti da allenatore dei brianzoli. Il primo tempo si caratterizza per un ottimo inizio della squadra ospite, cui vengono annullate due reti a causa di un fuorigioco e di un gioco fermo. Il prosieguo del primo tempo vede le due compagini concentrate principalmente a non farsi male, evitando di incidere in maniera effettiva in fase offensiva. Nella seconda frazione succede di tutto, a cominciare dall’espulsione di Pablo Marì per doppio giallo, con conseguente calcio di rigore conquistato da Wojo Coulibaly al 52?.