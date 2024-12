Terzotemponapoli.com - Il Napoli tra uscite ed entrate

In uscita dal.Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Senza polemica, ma Folorunsho ha chiesto a Manna una soluzione che gli consenta di accumulare minuti: la strada è quella del prestito e in una squadra che dia garanzie (almeno all’inizio) di un posto da titolare. Ecco allora l’idea Torino, dove c’è Ricci che in chiave giugno piace e non poco. Ma c’è soprattutto la Fiorentina, che sta andando avanti anche in Conference League e ha bisogno di alternative nella terra di mezzo”.In questo, Raspadori e Simeone.Di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Non è certo un mistero che due degli obiettivi dell’Atalanta per il reparto avanzato siano al momento all’interno della rosa delsecondo. Giacomo Raspadori e GIovanni Simeone piacciono molto alla Dea ma c’è da scommettere che Antonio Conte, come ha fatto trasparire molte volte quest’anno in conferenza stampa, farà di tutto per tenere con sé tutti i suoi effettivi e per niente al mondo vorrà rinforzare una diretta concorrente.