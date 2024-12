Bergamonews.it - Il Bepi tra i protagonisti del festival “La dodicesima notte”

Sedici edizioni delche valorizza uno dei patrimoni più unici della provincia di Brescia, quello del Canto della Stella. Unicum a livello lombardo, per numeri di paesi che ancora hanno vivo questo rito e per partecipanti che ogni, la Vigilia dell’Epifania, scendono per le strade per cantare l’annuncio dell’arrivo del Re Magi per portare i loro doni a Gesù che è nato.Da questa secolare tradizione, l’Associazione Culturale Choros, cura da oltre venti anni un ambizioso e paziente lavoro di valorizzazione e tutela di questo antico patrimonio immateriale che, più di ogni altra esperienza, caratterizza il Natale dei bresciani.Come ogni anno, “La. Ildel Canto della Stella nel bresciano” torna nelle chiese e nelle piazze dei paesi in cui questa tradizione vive ancora, portando degli straordinari spettacoli che incantano ogni anno centinaia di spettatori e appassionati della tradizione.