Guida Starfield Il vecchio quartiere

Dopo essere entrati a far parte dell’Unione, possiamo proseguire attraverso la main quest di. Il titolo di Bethesda che sta facendo appassionare i giocatori di tutto il mondo non avrà segreti per voi se seguirete la nostraattraverso le missioni principali e le side quest più importanti come appunto quella che ci ha permesso di diventare membri dell’UC Vanguard a discapito però di poter successivamente entrare a far parte della Flotta Cremisi. In questa parte dellaaffronteremo la missione di, ilin compagnia della nostra fida Sarah. Pronti a viaggiare nello spazio profondo insieme a noi?, Il, proseguiamo la campagna principaleSe non avete fatto altre missioni dopo aver posizionato il manufatto ritrovato nel prologo nella sala della Loggia a Nuova Atlantide parlate dunque con Sarah per continuare la missione principale legata al ritrovamento di questi misteriosi oggetti.