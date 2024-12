Tvzap.it - Cinema in lutto, addio alla famosa attrice Olivia: le cause

Hussey Eisley, di origini anglo-argentine nota per aver interpretato la Giulietta di Zeffirelli, è morta ieri, sabato 27 dicembre. Notizia in aggiornamento. La carriera di Olivia Hussey. Hussey, che conquistò la fama da giovane grazie al ruolo di Giulietta nell'adattamento del 1968 di Romeo e Giulietta diretto da Franco Zeffirelli, è scomparsa all'età di 73 anni. Il regista Marc Huestis ha confermato la notizia al San Francisco Chronicle, precisando che il decesso è avvenuto a causa di una grave malattia. Hussey ha avuto una carriera cinematografica e televisiva durata circa 60 anni, ma è stato il suo ruolo in Romeo e Giulietta a consacrarla come icona della cultura pop.