Caritas, salgono le richieste di aiuto. In un anno 25 famiglie in difficoltà

E’ tempo di bilanci anche per le associazioni di volontariato del territorio, tra queste ladi San Giovanni diretta da Stefano Valentini che ormai da tantissimo tempo supporta concretamente coloro che, per le più svariate ragioni, necessitano di unper portare avanti dignitosamente la vita di tutti giorni, tra un pasto caldo o un qualcosa da mettersi addosso per coprirsi. Dal 1 gennaio 2021, data del primo censimento ufficiale nel Programma informatico SIFEAD del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e fino al 18 dicembre 2024, ultima rilevazione, i nuclei dicensiti all’interno della struttura sono stati 452 per 1091 persone indigenti, comprese quelle di passaggio. Fortunatamente, nel corso degli anni, la situazione è variata perché alcunenon sono ritornate, molti delle quali per aver trovato un lavoro stabile o un miglioramento degli indicatori economici ISEE, altre si sono aggiunte soprattutto nuclei singoli sempre alle prese con problemi di varia natura che non permettono, con uno stipendio o un semplice sussidio, di poter sbarcare il lunario.