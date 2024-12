Capodanno in Toscana | luci musica e divertimento

Leggi su Corrieretoscano.it

Ogni anno Firenze si veste di spettacoli di luce che danno nuova vita agli spazi urbani. Nel 2022-23 la manifestazione ha preso il nome di 'Greenline'. Quell'edizione ha avuto come tema i quattro elementi naturali – aria, acqua, terra e fuoco -, il rapporto uomo-natura e la buona cura del patrimonio, mentre lo scorso anno ha preso il sottotitolo de 'Il giardino d'inverno'.Punto fermo della manifestazione è il video-mapping proiettata su Ponte Vecchio, così come le proiezioni sulla facciata del Museo Galileo e della Camera di Commercio e sulla facciata dell'Istituto degli Innocenti, in piazza Santissima Annunziata. Interessati anche luoghi recentemente restaurati, come la 'Torre della Zecca'.Il marchio 'Greenline' ha portato nuovi contenuti alle grandi installazioni luminose.