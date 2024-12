Ilfattoquotidiano.it - Caos Tony Effe: Gualtieri incarna il vero orizzonte unico in cui si è impantanata la sinistra

Ci mancava, per chiudere in bellezza, ‘Quer pasticciaccio brutto de’. Un grande spettacolo, anche solo relativamente al gergo post-digitale: il ‘rapper’ dell’ultimo tormentone estivo ‘Sesso e samba’ è troppo ‘cringe’ per essere accettato dalla‘woke’ e il sindaco di Roma Robertoora lo sostituisce, per il concerto di fine anno al Circo Massimo, con alcuni gruppi ‘boomer’ e un mix di cantanti di varia estrazione.Un incidente oltremodo imbarazzante, dicono in molti, perché lo stessosalirà presto sul palco del Festival di Sanremo, e ne ha subito approfittato per organizzare un altro suo concerto ‘sold out’. Ed era ancora caldo un altro episodio di ‘cringe-crash’ culturale pubblico romano, con l’invito contestato anche a uno scrittore accusato di violenze sessuali per la festa del libro.