Ilgiorno.it - Cantieri per tram e metrò: torna la Milano-Limbiate e nuove fermate per la M1

Leggi su Ilgiorno.it

, 28 dicembre 2024 –in vista per il 2025 sul piano della mobilità. In cima alla lista, l’apertura dei lavori per il prolungamento della tranvia 24 che dal quartiere Selvanesco porterà fino allo Ieo, l’Istitito europeo di Oncologia. Un’opera che partirà all’inizio dell’anno, così come, secondo i piani, il cantiere per riattivare lo storico collegamento tranviario tra– dal quartiere Comasina – a, chiuso a settembre del 2022. Entro fine 2025 poi, l’auspicio è aprire il cantiere per ledella M1, che da Bisceglie avrà tretappe: Parri Valsesia, Baggio e Olmi. Mentre procedono i lavori in corso per il prolungamento della metrotranvia 7 che collegherà il quartiere Adriano a Cascina Gobba. Palazzo Marino ieri ha comunicato i dettagli che riguardano il progetto per l’estensione del24, sviluppato da MM, del costo di 25,82 milioni e finanziato con fondi complementari al Pnrr per grandi città: prevede un tracciato di circa 1,1 chilometri lungo le vie Ferrari e Ripamonti, in sede propria, a doppio binario rivestito con manto erboso.