Amarcord Milan – Oggi Villiam Vecchi avrebbe compiuto 76 anni

76, ex portiere delnonché storico allenatore dei portieri rossoneri nel periodo in cui Carlo Ancelotti sedeva sulla panchina del Diavolo. Nato a Scandiano nel 1948,era alto 1,76 m, aveva un'ottima agilità e prontezza di riflessi. Dimostrava coraggio, soprattutto nelle uscite basse, ed era un buon pararigori. Dopo aver giocato nelle giovanili del, esordì con la Prima Squadra nella stagione 1967/1968, in occasione di un Derby di Serie A finito 1-1. In quella stagione vinse Scudetto e Coppa delle Coppe. Nella stagione successiva,vinse coi rossoneri la Coppa dei Campioni contro l'Ajax e la Coppa Intercontinentale. Nella stagione 1971/1972 vinse la Coppa Italia e, dalla stagione seguente, divenne il portiere titolare dei rossoneri, coi quali vinse la Coppa delle Coppe contro gli inglesi del Leeds United e la Coppa Italia contro la Juventus e, ai rigori, parò i tiri di Pietro Anastasi e Roberto Bettega.