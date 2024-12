Lanazione.it - ’A Christmas Carol’ con Roberto Ciufoli

Il classico musical natalizio arriva in città: domani (ore 17,30) e lunedì (ore 20,45) al Teatro Cartiere Carrara è in programma ’A, dal racconto di Charles Dickens ’Canto di Natale’, accompagnato dalle meravigliose musiche di Alan Menken, autore anche di ’La Bella e la Bestia’, ’La Sirenetta’, ’Aladdin’ e molti altri successi. Lo spettacolo porta il pubblico nella Londra del 1843 dove tutti si accingono a festeggiare il Natale. Solo il vecchio usuraio Ebenezer Scrooge, qui interpretato da, mal sopporta questa festività. Durante la cena riceve la visita dello spirito di Jacob Marley, suo vecchio socio, morto sette anni prima proprio la notte della Vigilia, avvolto da pesanti catene che sono conseguenza dell’avidità e dell’egoismo perpetrati mentre era in vita.