Taormina pacemaker su bimba di 14 chili | la più piccola al mondo per peso

Taormina, pacemaker su bimba di 1,4 chili: la più piccola al mondo per peso

Una neonata di appena un chilo e 400 grammi ha ricevuto un impianto didal team medico chirurgico del Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo, all'ospedale San Vincenzo di. Secondo i medici è la piùpaziente al, in termini di, a ricevere il dispositivo elettronico. In letteratura ci sarebbe un caso simile, in India, nel 2015. La bambina, di Agrigento, è nata prematura, con un grave difetto di conduzione cardiaca. Oggi sarà dimessa. La diagnosi eseguita alla 28esima settimana di gestazione ha permesso ai medici dell'Unità operativa complessa di ginecologia ed ostetricia del nosocomio, diretta da Lilly Klein e della Cardiologia pediatrica del Ccpm diretta da Paolo Guccione, di avviare un intenso monitoraggio sia della componente fetale che di quella materna.