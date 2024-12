Sport.quotidiano.net - Spal, stretta per Haoudi. A destra spunta Piovanello

Manca ancora qualche giorno all’inizio del mercato di riparazione, ma in casagli obiettivi sono già abbastanza chiari. Il club biancazzurro ha intenzione di mettere a disposizione di mister Dossena almeno tre giocatori: una mezz’ala, un attaccante esterno e un centravanti. Naturalmente in funzione dell’intenzione dell’allenatore di tornare al 4-3-3. Il primo rinforzo dellacon tutta probabilità sarà Hamza, centrocampista italo-marocchino classe 2001 separato in casa col Frosinone dall’inizio della stagione. In realtà il trasferimento a Ferrara sembrava a un passo già nelle ultime battute della sessione estiva di mercato. Alla fine non se n’è fatto nulla, cosìè rimasto parcheggiato a Frosinone, dove non ha giocato nemmeno una partita in attesa di poter finalmente cambiare maglia a gennaio.