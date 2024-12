Davidemaggio.it - Sfida col rischio tra Io Canto Senior e Dalla Strada al Palco

Leggi su Davidemaggio.it

Due ‘mezze’ novità si apprestano a battagliare nei venerdì sera in TV dal 10 gennaio 2025. Da un lato, su Canale 5, l’ennesimo spin-off di Io, dal titolo Io; dall’altroal, che passa su Rai 1 dopo tre edizioni targate Rai 2. I rischi, per entrambi, non mancano.Io: prima edizione, ennesimo spin-offCon buona pace di Antonella Clerici, i cantantisbarcano al venerdì ma non sono quelli del suo The Voice (che tornerà dopo Sanremo). Al via la prima edizione di Io, che per la prima volta dà dunque spazio unicamente a concorrenti con un’età avanzata; a differenza del programma della Clerici, dove sono tutti ultrasessantenni, Gerry Scotti arruoladai 45 anni in su.Lo show di Canale 5 arriva dopo che nel giro di un anno Ioha partorito svariate versioni di sé: due edizioni di IoGeneration, una di IoFamily (l’unica affidata a Michelle Hunziker) e una, per l’appunto, di Io