Pianetamilan.it - Serie A, i migliori bilanci del 2024: Napoli, Inter e Milan dominano

In un’ipotetica cerimonia degli “Oscar dei” dellaA per la stagione 2023/24, tre club si aggiudicherebbero i premi più prestigiosi. Il Sole 24 Ore ha dedicato oggi un approfondimento sui risultati economici dei club del massimo campionato italiano, mettendo in evidenza i successi finanziari di. Il, sotto la guida di Aurelio De Laurentiis, ha ottenuto il premio per gli utili più alti, con 63 milioni di euro. L’, grazie al supporto di Oaktree, ha primeggiato nel giro d’affari, toccando i 473 milioni. Ildi RedBird, infine, è stato riconosciuto per il miglior equilibrio tra ricavi (inclusi i guadagni da plusvalenze) e il costo del lavoro allargato, con un’incidenza del 54%, un dato che lo colloca tra i club più sani dal punto di vista economico, al pari della Lazio di Claudio Lotito.