Sci, a Bormio spaventose cadute di Sarrazin e Zazzi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 dic. (askanews) – Duehanno caratterizzato la seconda prova di discesa a. Il francese Cyprienpiù veloce di tutti nella prima prova grazie al tempo di 1’54?48, è stato sbalzato nel tratto finale superando male un dosso e, secondo quanto riporta Eurosport ha patito un infortunio al piede. Subito soccorso e trasportato in ospedale via elicottero,dovrà ora effettuare gli esami strumentali per capire l’entità del problema fisico. Brutto volo anche per l’azzurro Piero, finito a terra nella zona del Pian dell’Orso e pure lui trasportato in ospedale tramite elisoccorso dopo essere apparso molto dolorante a un ginocchio a causa dell’impatto contro le reti di protezione. L'articolo Sci, adiproviene da Ildenaro.