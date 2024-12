Oasport.it - Scacchi, Mondiali rapid 2024: caos a New York! Carlsen male, quartetto inatteso al comando. Lodici e Moroni a metà classifica

Leggi su Oasport.it

Giornata incredibile oltre ogni misura aidi, che sono cominciati tra ieri sera e questa notte a New. Sono tantissimi i temi della prima giornata, che consta di cinque turni per il torneo Open e di quattro per il torneo femminile. Tra la controprestazione di Magnus(almeno per ora), la particolarità delalnella sezione Open, i risultati degli azzurri e anche qualche situazione non del tutto preventivata tra le donne, c’è da raccontare.I quattro in testa nell’Open, innanzitutto: si tratta del 18enne russo Volodar Murzin, del 22enne armeno Shant Sargsyan, del 41enne cubano passato da tempo sotto insegne USA Leinier Dominguez e del 29enne americano Daniel Naroditsky, famosissimo tra gli appassionati perché è storicamente volto e voce di Chess.