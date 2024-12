Lapresse.it - Sarrazin, brutta caduta a Bormio: sciatore francese in terapia intensiva

Leggi su Lapresse.it

per Cypriendurante la seconda prova cronometrata della discesa libera divalida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’atleta, considerato tra i favoriti, è stato protagonista di uno sbalzo pauroso dopo aver perso il controllo degli sci nel tratto finale della pista. Il 30enne di Gap è stato subito soccorso e portato via in ospedale in elicottero. L’annuncio della Federazione: “inneurologica”“resterà ricoverato in Italia inneurologica“. Lo precisa in una nota la Federazionedi sci, spiegando che all’atleta 30enne “è stato diagnosticato un ematoma subdurale”. Victime d’une très lourde chute à l’entraînement de la descente à, Cypriena été transporté à l’hôpital.