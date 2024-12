Cityrumors.it - Rider riceve una mancia misera: la reazione è terribile

Leggi su Cityrumors.it

Ordinano una pizza, ma non hanno tanti soldi per poter premiare la persona che gli aveva portato la cena ed è successa la tragediaUna cena di traverso. In tutto e per tutto. Una famiglia è in vacanza, decide di rimanere nella propria stanza d’albergo e ordinare una pizza, non l’avessero mai fatto. Una serata che si rivelerà drammatica e tragica allo stesso tempo.una: la(Ansa Foto) Cityrumors.itE così, una donna che consegna le pizze a domicilio è impazzita perché le persone che hanno ricevuto la cena nella loro stanza d’albergo non gli hanno riconosciuto lache lei desiderava e pensava di aver meritato. Laperò è stata senza dubbio esagerata e da persona fuori di testa.Già perché , una volta consegnata la pizza, le persone che hanno ricevuto la cena, non avendo tante monete, hanno deciso di dare solo due dollari su una cena di 33 dollari, ma la donna-, appena ricevuto i soldi, se ne è andata per poi tornare qualche minuto dopo e facendo una cosa fuori di senno, tanto da accoltellare la povera vittima per ben quattordici volte.