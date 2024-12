Quotidiano.net - Profezie di Baba Vanga per il 2025: guerra in Europa, eruzioni di vulcani e terremoti. Ma anche progressi scientifici e la Ferrari che vince il mondiale

Leggi su Quotidiano.net

, la leggendaria indovina bulgara conosciutacome la “Nostradamus dei Balcani”, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo delle. Conosciuta per le sue previsioni inquietanti e affascinanti,ha previsto eventi che si estendono fino all'anno 5079. Mentre ci avviciniamo al, le sueper quest'anno sono particolarmente allarmanti e parlano di guerre e disastri naturali, madi innovazioni scientifiche e vittorie sportive. Secondo, ilsegnerà l'inizio di unadevastante in. Questo conflitto, che sembra essere scatenato da tensioni geopolitiche attuali, porterà a una decimazione della popolazione europea. Le sue parole evocano scenari di distruzione e caos, suggerendo che questo evento sarà solo l'inizio di una serie di catastrofi che culmineranno in un'apocalisse.