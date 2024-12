Ilnapolista.it - Polemiche per la caduta di Sarrazin, Nils Allegre: un anno dall’organizzazione dei Giochi Olimpici, fare una pista del genere»

Mattinata di incidenti e momenti di grande paura a Bormio per lo sci alpino francese. Sceso con il pettorale numero 11, Cypriensi è reso protagonista di un volo terrificante con l’airbag che si aperto a precedere il forte impatto contro le reti di protezione. Il suo incidente ha portato all’interruzione della discesa cronometrata per circa mezz’ora.Lo sciatore di Notre Dame des Millieres si è ripreso poco dopo la, tuttavia è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato all’Ospedale di Sondalo per gli accertamenti del caso. Dopo una serie di esami è emerso l’ematoma che ha spinto i medici a ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva neurologica come riportato dalla Federazione Francese.Molti gli atleti che si sono schierati contro la preparazione della, tra questi il discesista franceseche, che al termine della prova, ha lanciato l’allarme ai microfoni di Eurosport France:«La mia opinione è chiara dopo quanto accaduto: qui non scome preparare una