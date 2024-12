Lanazione.it - Pisa, il sogno continua: una passione da record. Sciarpata nerazzurra per una grande festa

, 27 dicembre 2024 – Nella magica atmosfera dell’Arena Garibaldi, il giorno di Santo Stefano si è trasformato in una bolgia die fede. I 9.300 tifosi,stagionale, hanno colorato le tribune di entusiasmo, spingendo ilverso una vittoria storica contro la capolista Sassuolo, schiantata per 3-1 sotto lo sguardo sognante dei supporterni. Ogni coro, ogni applauso, ogni battito di mani ha alimentato l’energia dei giocatori in campo, trasformando l’atteso big match in unadi sport e appartenenza. Non erano solo undici uomini a lottare sul terreno di gioco, ma un’intera città, unita nele nella determinazione. Il momento più suggestivo della giornata è arrivato nel corso dellache, nel secondo tempo, ha coinvolto tutto lo stadio, dalla curva alla gradinata, passando per la tribuna, mai così gremita come in questa occasione.