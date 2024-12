Oasport.it - Pietro Sighel: “Sto studiando nuove tattiche, mi ispiro a Valentino Rossi. Passare allo speed skating? Una possibilità”

Un argento e un bronzo olimpico, un oro e svariate medaglie mondiali e una carriera ancora in cui c’è tanto da scrivere.è il presente e futuro dello short track italiano.“Mi fa molto piacere creare empatia e creare emozione con le mie prestazioni che vanno anche oltre i risultati e sono i migliori complimenti che possa ricevere perché noi facciamo sport, oltre che per il risultato, per portare emozioni a noi stessi e alla gente e mi fa piacere che possa accadere questo“, le parole del trentino nella puntata di Salotto Bianco, condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi sul canale Youtube di OA Sport.Sull’inizio di stagione e la tappa asiatica: “Do un 7 all’inizio di stagione. Purtroppo la tappa asiatica sono tre anni che va male: tre anni fa ho buttato via tutte le occasioni da solo, l’anno scorso ero arrivato in una situazione diversa con una forma non eccezionale e mi sono fatto male prima della Finale A della staffetta, proprio a fine weekend, e arrivò una squalifica, quella gara la vidi da fuori e anche quest’anno purtroppo non è andata bene“.