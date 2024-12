Anteprima24.it - Parco del Matese, Legambiente: “Sull’istituzione si faccia in fretta”

Tempo di lettura: 3 minutiL‘istituzione delNazionale delrappresenta una grande opportunità di tutela e sviluppo sostenibile delle comunità e dei territori matesini che non possono perdere altre opportunità che solo l’istituzione dell’area naturale può garantire. Ma ilrappresenta anche la sfida di generazioni di ambientalisti che in Molise e Campania hanno saputo condividere con i territori e le comunità locali le ragioni della tutela con quelle dello sviluppo locale, come hanno saputo fare da sempre tante e tanti socie e soci di. Per oltre 30 anni abbiamo tenuto accesa la speranza di istituire un’area protetta “vera” per la tutela dei due versanti del massiccio matesino: un’area di grande pregio naturalistico a cavallo di 4 province tra Molise e Campania oggi interessata, da un lato dalregionale campano e dai soli dai siti della rete europea Natura 2000 in Molise, anche se negli effetti pratici la montagna matesina è completamente allo sbando per quanto riguarda la governance e la tutela effettiva del territorio.