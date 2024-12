Digital-news.it - MasterChef Italia 2024: Mistery Box, Esterne e Prime Eliminazioni su Sky e NOW

Leggi su Digital-news.it

Il lungo viaggio diha preso il largo e ieri sera il benvenuto che i tre giudici hanno riservato alla Masterclass è già per cuori impavidi: se è vero che i cuochi amatoriali in gara si presentano determinati e molto “svegli”, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli esigono tanto ma soprattutto invitano i contendenti a non sottovalutare alcuna prova. Già due cuochi amatoriali hanno dovuto togliere il grembiule: sono il contadino bellunese Simone e il bagnino pisano Giulio.Per lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, media serata di 820mila spettatori tv medi, in crescita del +21% rispetto a una settimana fa e in linea rispetto alla scorsa stagione, con il 4,4% di share. In particolare, il primo episodio ottiene 908mila spettatori tv medi, con 1.