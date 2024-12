Linkiesta.it - L’Occidente continua a usare lenti russe

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di World Review del New York Times. Si può comprare già adesso, qui sullo store, con spese di spedizione incluse. E dal 25 novembre anche in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia.Il 17 luglio 2014, il mondo fu sconvolto dalla notizia dello schianto, in Ucraina orientale, di un aereo della Malaysian Airlines che stava effettuando il volo MH-17 da Amsterdam a Kuala Lumpur. Tutti i passeggeri che si trovavano a bordo di quel Boeing 777 e tutti i componenti dell’equipaggio – in totale 298 persone tra cui 80 bambini – persero la vita. Si trattò di un evento eccezionalmente tragico, ma non fu che uno dei tanti gravi episodi che ebbero luogo quell’anno: nel corso del 2014, si scatenò in Ucraina la più grande guerra che si fosse vista in Europa fin dal 1945, con un’escalation militare, ogni mese sempre più allarmante, da parte della Russia in Crimea e nel Donbas.