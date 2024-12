Ilgiorno.it - Lo Schiaccianoci al Sociale. Sul palco il Russian ballet

Musica, danza e cibo. Con la proposta Capodanno a Teatro, ildi Como, martedì 31 dicembre alle 17.30 porta in scena ilto Lo, con ilclassical. A seguire, è prevista una cena di gala per gli spettatori che vorranno attendere la mezzanotte del nuovo anno in una location esclusiva: ilscenico del Teatro. Lo, celebre e incantevoleto classico, sarà rappresentato dalla prestigiosa compagniaclassical, composta da un cast di stelle delto russo, con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev. Basato sulla fiaba "Loe il re dei topi", di E.T.A. Hoffmann, ilto racconta la storia di una ragazza che sogna un principe: in una selvaggia battaglia contro il Re dei topi, loè in pericolo.