Sport.quotidiano.net - Lazio-Atalanta: all'Olimpico in scena un thriller d'alta classifica per l'ultima dell'anno

Roma 27 dicembre 2024 - Se questa partita si fosse disputata a Natale staremmo parlando di una sorta di "Poltrona per due" tra duee attuali squadre di vertice del campionato, ma la partitanon si presenta come una commedia, ma bensì come un. Nella giornata di sabato 28 dicembre 2024si affronternella loro rispettivapartita di 2024 con in palio tre punti pesantissimi per gli equilibri attuali. Un match adtensione dove i biancocelesti cercherdi rientrare prepotentemente anche nei discorsi relativi allo scudetto, mentre i bergamaschi vogliono fare ulteriore selezione nella loro attuale fuga solitaria, cercando così di spaccare la graduatoria nella sua parte più elevata. Comunque finirà si aprirà un diverso ventaglio di possibilità per le rivali, in quella che a tutti gli effetti è l'partitae la pendel girone d'andata.