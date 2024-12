Ilrestodelcarlino.it - "La partenza sprint aveva illuso i tifosi"

Il Natale porta serenità, gioia e nuovi propositi. La Vigor ne ha un gran bisogno, d’altra parte in questo periodo è normale fare bilanci e tirare le somme. Stefano "Fefi" Goldoni, bandiera del club è la persona più indicata per farlo. "Laha un po’, purtroppo gli infortuni ci hanno messo i bastoni tra le ruote in una fase molto delicata della stagione. Il rallentamento della squadra è stato causato dalle vicende legate all’infermeria - dice "Fefi" Goldoni -. La Vigor è una società rispettata, credibile, che sta cercando di strutturarsi per creare qualcosa di importante nel prossimo futuro. Ci sono tanti giocatori di qualità, indubbiamente la squadra ha tutte le carte in regola per essere, fino alla fine, una protagonista assoluta di questo campionato". Troppe aspettative? Forse si, ma la Vigor vuole crescere e migliorare, possibilmente già dalla seconda metà del campionato.